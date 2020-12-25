В Добринской школе №2 начал свою работу новый образовательный проект по созданию сети цифровых площадок под названием «IT-bit».

Образовательные программы в «IT-bit» направлены на бесплатное обучение школьников от 7 до 18 лет по направлениям «Введение в программирование на языке Phyton», «Программирование на Scratch», «Программирование роботов».





Торжественное открытие первых цифровых площадок состоялось вчера в шести районах – Грязинском, Добринском, Задонском, Липецком, Усманском и Хлевенском.

Проект «IT-bit» создан по инициативе администрации Липецкой области. Региональным оператором выступает Центр цифрового образования детей «IT-куб» Центра дополнительного образования Липецкой области.