Более 120-ти заявлений от творчески одаренных ребят Добринского района приняли в этом году в детской школе искусств им. Н.А. Обуховой.

Этот показатель выше прошлогоднего. Но тем не менее всех желающих приобщиться к высокому миру искусства обязательно примут.

По словам директора Анны Коняевой, среди пришедших в школу новичков больше всего желающих заниматься танцами и сольным пением. Затем по популярности (как у мальчиков, так и девочек) идут фортепиано и гитара.

Также в этом году большим спросом у учащихся пользуются занятия по основам изобразительного искусства под руководством опытного педагога Нины Владиславской.

— Занятия в школе искусств начались первого сентября, — говорит Анна Коняева. — Но прием учеников по традиции будет продолжаться весь сентябрь.