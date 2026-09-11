В Добринском округе прошел семинар для руководителей УИК

3 сентября в ТИК Добринского округа состоялся обучающий семинар для руководителей участковых комиссий — ещё один важный шаг в подготовке к выборам.

В ходе встречи детально разобрали: порядок работы участковой комиссии с начала избирательных процедур до дня, предшествующего голосованию; организацию и проведение голосования непосредственно в день выборов — как в помещении для голосования, так и вне помещения для голосования; отработали действия с избирательными бюллетенями и сейф‑пакетами.

Председатель теризбиркома Ольга Нархова подробно ответила на возникшие вопросы. Обучение организаторов выборов идёт полным ходом. Каждый семинар помогает оттачивать навыки и повышать качество подготовки к голосованию.