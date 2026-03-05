В Добринском округе проверили готовность к паводку и пожароопасному периоду

В Добринском округе провели смотр сил и средств по проверке готовности муниципалитета к паводкоопасному и пожароопасному периоду. Об этом сообщается в паблике администрации Добринского муниципального округа в ВК.

В проверке готовности округа принимал участие представитель главного управления МЧС России по Липецкой области, полковник Александр Ефремов. Силы и средства, которые могут быть привлечены к ликвидации последствий паводка и пожаров собрали на производственной базе Добринских электросетей. Сюда были стянуты пожарные расчёты пожарных частей, кареты скорой медицинской помощи, наряды сотрудников полиции и ДПС, техника дорожной, коммунальной, газовой служб и других организаций.

По итогам смотра нашему муниципалитету была выставлена высокая оценка готовности к предстоящему паводку и пожароопасному сезону.

