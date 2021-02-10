555 многодетных семей насчитывается в Добринском районе по состоянию на 1 января текущего года. В них воспитываются 1835 детей.

Как рассказали нам в отделе образования администрации Добринского района, в 2020 году 430 многодетных семей получили выплаты на приобретение школьной и спортивной формы из расчета соответственно 2750 и 2210 рублей на каждого ребенка.

Напомним, деньги на школьную форму выделяются один раз в два года, на спортивную — ежегодно. С 1 сентября прошлого года эти выплаты были проиндексированы на 10 %.

С января родители уже начали подавать заявления в отдел образования на приобретение формы в 2021 году. Справки по телефону 2-12-98.

С 1 сентября 2020 года в Липецкой области все ученики с 1 по 4 класс обеспечены бесплатным горячим питанием на сумму 50 руб. 70 коп. в день.

Кроме того, дети из многодетных семей, обучающиеся в 5-11 классах, бесплатно питаются на сумму 40 рублей в день за счет средств регионального бюджета. В Добринском районе на сегодняшний день 473 таких школьника.