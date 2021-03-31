Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего Добринского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище).

По данным следствия, в июне 2019 года обвиняемый, подрабатывая на ферме в соседней деревне Казельки, задумал совершить кражу из частного дома местного жителя, с которым поддерживал дружеские отношения.

Воспользовавшись отсутствием хозяина, в темное время суток он приехал к дому на велосипеде, выставил стекло и проник внутрь помещения. Собрав все, что представляло для него ценность, с места преступления скрылся.

Его добычей стала посуда из алюминия, медная проволока, радиоприемник, музыкальный центр, чугунные составляющие печи. Похищенное имущество общей стоимостью более шести тысяч рублей фигурант сбыл односельчанам, распорядившись вырученными деньгами по своему усмотрению.

О пропаже хозяин дома заявил в правоохранительные органы спустя почти две недели со дня кражи. Тогда злоумышленника установить не удалось, в связи с чем расследование по уголовному делу сотрудниками полиции было приостановлено.

К данному преступлению подключилась аналитическая группа, созданная для расследований противоправных деяний, совершенных в прошлые годы. Благодаря успешному взаимодействию следователей-криминалистов регионального СКР с оперативными сотрудниками органов внутренних дел, установлена причастность к краже 47-летнего жителя ж/д станции Хворостянка.

При предъявлении ему улик он признался в содеянном, подтвердив свои показания в ходе их проверки следователем на месте происшествия. Вместе с тем следователем собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей, результаты следственных действий, что позволило материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направить в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.