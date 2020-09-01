В Добринском районе четвертый день подряд выявляют инфицированных коронавирусом

За последние сутки в регионе подтверждён 31 случай инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 12

г. Елец – 2

Воловский район – 1

Грязинский район – 6

Добринский район – 1

Елецкий район – 3

Задонский район – 3

Тербунский район – 1

Усманский район – 1

Чаплыгинский район – 1

В Добринском районе случаи коронавируса выявляют уже 4 дня подряд (29 августа, в субботу, – 2, в воскресенье, понедельник и вторник – по одному).

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 5125 случаев новой коронавирусной инфекции, 4635 человек выздоровели, 27 человек умерли.

О последнем случае со смертельным исходом стало известно вчера. Умерла пенсионерка из Усманского района с подтверждённым COVID-19, ей было 63 года.

463 человека в настоящий момент находятся на лечении.

По состоянию на 15.00, 1.09.2020г. в больницах находятся:

323 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

159 человек с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 140 пациентов с лёгкой формой COVID-19.