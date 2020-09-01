В Добринском районе четвертый день подряд выявляют инфицированных коронавирусом

За последние сутки в регионе подтверждён 31 случай инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 12
- г. Елец – 2
- Воловский район – 1
- Грязинский район – 6
- Добринский район – 1
- Елецкий район – 3
- Задонский район – 3
- Тербунский район – 1
- Усманский район – 1
- Чаплыгинский район – 1
В Добринском районе случаи коронавируса выявляют уже 4 дня подряд (29 августа, в субботу, – 2, в воскресенье, понедельник и вторник – по одному).
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 5125 случаев новой коронавирусной инфекции, 4635 человек выздоровели, 27 человек умерли.
О последнем случае со смертельным исходом стало известно вчера. Умерла пенсионерка из Усманского района с подтверждённым COVID-19, ей было 63 года.
463 человека в настоящий момент находятся на лечении.
По состоянию на 15.00, 1.09.2020г. в больницах находятся:
323 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
159 человек с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 140 пациентов с лёгкой формой COVID-19.