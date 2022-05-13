Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Добринского района и его 14-летнего брата, в зависимости от роли каждого, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3, п. «а, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище и помещение.), ч. 1 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).

По данным следствия, 19-летний фигурант, будучи несовершеннолетним, в июне 2018 года дважды совершил кражу с территорий домовладений в селе Васильевка Добринского района. Из чужого частного дома и соседнего помещения он похитил имущество на общую сумму более 9 тысяч рублей. Добычей подростка тогда стали велосипед, чугунные части печей и металлические изделия. Спустя три года в совершение аналогичного преступления он вовлек своего младшего брата. Пообещав 8-класснику половину денежных средств от продажи металлолома, похищенного с территории домовладения в посёлке Добринка, он получил его согласие на совершение преступления. Ночью 19 декабря 2021 года братья перелезли через забор дома по улице Ленинская, сбили запирающее устройство с двери сарая и, забрав металлический ящик, бойлер, санки, места происшествия скрылись. В результате противоправных действий собственнику домовладения причинен ущерб на сумму более 2 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступлений обвиняемые признали и раскаялись в содеянном. Следователем собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить материалы уголовного дела для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Кроме этого, установлены причины и условия, способствовавшие совершению тяжких преступлений несовершеннолетними. Учитывая, что подростки воспитываются в неблагополучной многодетной семье, состоящей на учете, следователем в адрес должностных лиц, ответственных за профилактику правонарушений несовершеннолетних, внесены представления об устранении недостатков в работе с семьями, находящимися в группе риска.