В Добринском районе двоих молодых людей подозревают в краже

Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка и его 21-летнего знакомого, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище).

По данным следствия, 6 сентября 2020 года фигуранты, договорившись между собой, взяли стамеску и нож и отправились к частному дому в селе Салтычки Добринского района. Выставив окно, проникли в помещение и похитили ценные вещи хозяев домовладения.

Добычей молодых людей стали металлические изделия, инструменты, водонагреватель. Упаковав их в мешки, часть из них вынесли и спрятали на территории соседнего участка. Спустя трое суток фигуранты вновь вернулись на место преступления за оставшимся металлоломом, намереваясь при удобном случае сдать его скупщикам.

Обнаружив пропажу и следы взлома, собственник помещения сообщил о краже в правоохранительные органы. В результате противоправных действий потерпевшему причинен ущерб на сумму более 40 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили лиц, причастных к краже. При предъявлении им доказательств молодые люди не стали отрицать вину и признались в содеянном.

В настоящее время проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления.

Кроме этого, следствием будут устанавливаться причины и условия, способствующие совершению подростком противоправных деяний и с целью предупреждения подобных случаев вноситься представления в адрес структур, ответственных за профилактику преступлений.

Расследование уголовного дела продолжается.