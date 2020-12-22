Делегаты конференции Добринского местного отделения «Единой России» избрали нового секретаря районной организации. Им стал глава муниципалитета Роман Ченцов, за которого единогласно проголосовали все участники встречи.

— Оказанное доверие будем оправдывать работой на благо жителей района, — сказал Р. Ченцов, — планов и задач много. От слов перейдем к делам.

Напомним, что прежде секретарем районной партийной организации являлся Сергей Москворецкий. Он сложил с себя полномочия главы района, а после по собственной инциативе перестал быть секретарем.

На конференции, помимо избрания лидера, добринские единороссы подвели итоги уходящего года, рассмотрели приоритетные задачи на 2021год. Также было проведено произошло ежегодное обновление местного политсовета.

Основной посыл ежегодного собрания — «сверка часов» перед предстоящими осенью 2021 года выборами в региональный и федеральный парламенты. В связи с этим членов партии призвали сплотить свои ряды, проявлять инициативу и активность, конкретными делами укреплять и повышать имидж «Единой России», привлекая в ее ряды новых сторонников.