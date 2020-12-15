В Добринском районе изъяли 13 бутылок алкогольной продукции с признаками контрафакта

10 декабря оперуполномоченными группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Добринскому району совместно с участковыми уполномоченными был выявлен факт незаконной торговли спиртосодержащей пищевой продукцией с признаками контрафакта.

В ходе оперативных мероприятий было изъято тринадцать бутылок спиртосодержащей продукции без акцизных марок. По данному факту возбуждено административное расследование по ч.1 ст. 14.17.1 КоАП РФ, сообщили редакции в ОМВД России по Добринскому району.

Контрафактной продукцией называется продукция, произведенная с нарушением прав на интеллектуальную собственность. Контрафакт нарушает исключительные права на товарный знак.

По статистике чаще всего как в России, так и во всем мире подделывают алкоголь, косметику, одежду и обувь, продукты питания, а также медицинские препараты.

Контрафактная продукция производится на территории России, а также импортируется из-за рубежа.