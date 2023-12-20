Последние десять дней стали настоящим снеговым испытанием для добринских коммунальщиков и дорожников. Да и сами жители района активно боролись со стихией, расчищая придомовую территорию.

По словам руководителей МБУ «Добринское» (Ю.Н. Боженко) и добринского подразделения юго-восточного филиала ОГУП «Липецкдоравтоцентр» (С.В. Гаршин), их работники трудились чуть ли не круглосуточно, ликвидируя последствия снегопада. Но все эти усилия скоротечно перечеркивал непрекращающийся снег.

На автомобильные дороги района и в населенные пункты Добринского поселения выходили 7 и 13 единиц техники этих двух организаций: трактора с отвалами, комбинированные дорожные машины, автогрейдеры разных модификаций, роторная техника, погрузчики. В приоритете — расчистка от снега дорог и объектов соцкультбыта.

Ликвидация последствий снегопада находится на личном контроле главы Добринского района А.Н. Пасынкова.

Снегопад прекратился в минувшую субботу, но коммунальщики и дорожники продолжили свою работу. В выходные дни тяжелая дорожная техника (роторы, автогрейдеры, сельхозтехника) направлялись в наиболее проблемные места, где бессильны оказывались трактора или КДМ. Работа велась как в крупных, так и в малочисленных отдаленных населенных пунктах, чтобы их жители не чувствовали себя отрезанными от цивилизации.

Основной упор делали на расчистку дорог до маленьких деревушек, где нет магазинов, а их население обслуживается автолавкой. Так было в воскресенье с деревней Никанорово Добринского сельского поселения. Как только дорога была очищена от снега, автолавка Добринского райпо выехала к селянам, чтобы те могли пополнить запасы необходимых продуктов.

Пробивали дороги в п. Брянский, д. Киньшино, п. Кооператор, д. Наливкино, д. Скучаи, д. Воскресеновку, д. Федоровку.

Большую помощь поселковой администрации имеющейся техникой оказали индивидуальные предприниматели и руководители фермерских хозяйств. Среди них Геннадий Крутских, Олег Брыкин, Денис Титов, Николай Токмаков, Александр Дмитриев, Александр Тихонравов, Олег Шибаев, Алексей Размолодин, Сергей Белянкин. Благодаря этому велась и ведется работа по расчистке улиц, погрузке и вывозу снега как в центре Добринки, так и на периферии.

Общими усилиями у снежной стихии отвоевываются улица за улицей, дорога за дорогой, но зима только набирает обороты…

***

ПОМОГАЛИ БЕСКОРЫСТНО

— Даже представить не могу, чтобы я делала, если бы не мои чудесные помощники, — эмоционально начала свой рассказ глава Верхнематренской сельской администрации Наталия Жаворонкова.

Оказавшись утром в понедельник в Добринке, она специально забежала в редакцию, чтобы выразить слова огромной благодарности людям, которые бескорыстно пришли на помощь верхнематренцам на прошлой неделе, когда непрекращающийся снегопад буквально завалил всех нас. Люди не успевали откапывать свои частные владения, дорожные службы и коммунальщики тоже не всегда справлялись со снежными заносами на трассах. Что уж говорить про отдаленные села!

Верхней Матренке повезло в том плане, что сельхозугодья этого поселения находятся в ведении ООО «Добрыня», являющегося партнером Добринского сахарного завода. Директор завода В.Р. Арустамов, управляющий отделением А.Б. Козлов и его главный агроном Е.В. Власова не ждали никаких указаний. Как только снегопад усилился, на борьбу со снежной вакханалией направили всю подходящую технику.

Из снежного плена вызволяли не только верхнематренцев. Механизаторы старались, чтобы и жители отдаленных пунктов: Березовки, Ландышовки, Приозерного, Плоской Вершины — не оказались отрезанными от мира.

— Ребята очень старались, — благодарна работникам «Добрыни» сельская глава. — Они работали днем и ночью. Огромное спасибо механизаторам Валерию Беляеву, Анатолию Чернышову, Юрию Каширину…

Н.В. Жаворонкова перечисляла и перечисляла фамилии механизаторов, которые на протяжении нескольких дней вызволяли из снежного плена села и деревеньки Верхнематренского поселения.

Этот список состоял из более чем десятка фамилий. Она признательна и среднематренским механизаторам, которые тоже были задействованы на расчистке снега.