Помощь семьям участников специальной военной операции является приоритетной в работе властей различного уровня. Руководство Добринского района в этом вопросе не исключение.

На минувшей неделе огнеборцы всех пожарных частей в течение нескольких дней помогли поставить забор жительнице села Дурово Ольге Кабановой, которая в ходе СВО потеряла своего старшего сына Сергея. Женщина давно хотела облагородить территорию возле своего дома, а именно поставить забор. Весь необходимый материал Ольга Алексеевна купила заранее. Но вот времени на то, чтобы применить его в дело, в ее семье постоянно не хватало. Особенно сейчас, когда сама О.А. Кабанова занимается активной общественной деятельностью и помогает таким же семьям участников спецоперации. И вот помогли ей самой.

— Не так давно, — говорит Ольга Алексеевна, — я обратилась к своему социальному куратору Елене Валуйской. Изложила ей суть проблемы, хотя сама не люблю обращаться за помощью. И буквально на следующий день ко мне приехали специалисты районной администрации, замерили территорию, сделали смету. Младший сын Тимур вместе с отцом Александром подготовили место под будущий забор, окосили траву. А в середине мая приехали не меньше 10 человек пожарных и принялись за дело. В течение нескольких дней ребята установили металлический забор. Огромное им за это спасибо. Сделали все ровно и качественно. Хочу поблагодарить и своего социального куратора, которая со мной постоянно на связи. Отдельные слова благодарности хочется сказать главе Добринского района Александру Николаевичу Пасынкову и его заместителю Олегу Николаевичу Малыхину, которые регулярно интересуются у меня насчет возникающих проблем и предлагают помощь в их решении.