В Добринском районе местный житель оказался на скамье подсудимых за оскорбление сотрудника полиции

Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Добринского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением).

По данным следствия, 9 февраля 2020 года сотрудники полиции прибыли на вызов от жительницы поселка Добринка. Она сообщала, что её 40-летний сын, угрожал отцу расправой.

Дебошира доставили в больницу для прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Недовольный действиями полицейских фигурант вел себя вызывающе, агрессивно и на замечание стража порядка нецензурно оскорбил его.

За защитой своих прав сотрудник полиции обратился в следственные органы.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления фигурант не признал, выдвинув свою версию произошедшего. Однако его доводы следствие расценило, как попытку избежать уголовной ответственности и опровергло собранными доказательствами. В установленный законом двухмесячный срок материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.