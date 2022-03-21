На этой неделе в сельских поселениях начинаются заслушивания отчетов глав сельсоветов о проделанной работе по социально-экономическому развитию в 2021 году.
С графиком проведения сельских сходов можете ознакомиться ниже.
|№ п/п
|Наименование сельского поселения
|Дата
|Время
|Место
|1
|сельское поселение Демшинский сельсовет
|23.03.2022 г.
|11.00
|Дом культуры
|2
|сельское поселение Тихвинский сельсовет
|23.03.2022 г.
|13.00
|Дом культуры
|3
|сельское поселение Верхнематрёнский сельсовет
|24.03.2022 г.
|11.00
|Дом культуры
|4
|сельское поселение Среднематрёнский сельсовет
|24.03.2022 г.
|13.00
|Дом культуры
|5
|сельское поселение Талицкий сельсовет
|25.03.2022 г.
|11.00
|Дом культуры
|6
|сельское поселение Каверинский сельсовет
|25.03.2022 г.
|13.00
|Дом культуры
|7
|сельское поселение Березнеговатский сельсовет
|28.03.2022 г.
|11.00
|Дом культуры
|8
|сельское поселение Мазейский сельсовет
|28.03.2022 г.
|13.00
|Дом культуры
|9
|сельское поселение Новочеркутинский сельсовет
|30.03.2022 г.
|11.00
|Дом культуры
|10
|сельское поселение Петровский сельсовет
|30.03.2022 г.
|13.00
|Дом культуры
|11
|сельское поселение Нижнематрёнский сельсовет
|31.03.2022 г.
|11.00
|Дом культуры
|12
|сельское поселение Хворостянский сельсовет
|31.03.2022 г.
|13.00
|Дом культуры
|13
|сельское поселение Дубовской сельсовет
|01.04.2022 г.
|11.00
|Дом культуры
|14
|сельское поселение Пушкинский сельсовет
|01.04.2022 г.
|13.00
|Дом культуры
|15
|сельское поселение Дуровский сельсовет
|04.04.2022 г.
|11.00
|Дом культуры
|16
|сельское поселение Богородицкий сельсовет
|04.04.2022 г.
|13.00
|Дом культуры
|17
|сельское поселение Добринский сельсовет
|06.04.2022 г.
|10.00
|Дом культуры