Общество

В Добринском районе на этой неделе стартуют сельские сходы. График

2 часа назад
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На этой неделе в сельских поселениях начинаются заслушивания отчетов глав сельсоветов о проделанной работе по социально-экономическому развитию в 2021 году.

С графиком проведения сельских сходов можете ознакомиться ниже.

№ п/пНаименование сельского поселенияДатаВремяМесто
1сельское поселение Демшинский сельсовет23.03.2022 г.11.00Дом культуры
2сельское поселение Тихвинский сельсовет23.03.2022 г.13.00Дом культуры
3сельское поселение Верхнематрёнский сельсовет24.03.2022 г.11.00Дом культуры
4сельское поселение Среднематрёнский сельсовет24.03.2022 г.13.00Дом культуры
5сельское поселение Талицкий сельсовет25.03.2022 г.11.00Дом культуры
6сельское поселение Каверинский сельсовет25.03.2022 г.13.00Дом культуры
7сельское поселение Березнеговатский сельсовет28.03.2022 г.11.00Дом культуры
8сельское поселение Мазейский сельсовет28.03.2022 г.13.00Дом культуры
9сельское поселение Новочеркутинский сельсовет30.03.2022 г.11.00Дом культуры
10сельское поселение Петровский сельсовет30.03.2022 г.13.00Дом культуры
11сельское поселение Нижнематрёнский сельсовет31.03.2022 г.11.00Дом культуры
12сельское поселение Хворостянский сельсовет31.03.2022 г.13.00Дом культуры
13сельское поселение Дубовской сельсовет01.04.2022 г.11.00Дом культуры
14сельское поселение Пушкинский сельсовет01.04.2022 г.13.00Дом культуры
15сельское поселение Дуровский сельсовет04.04.2022 г.11.00Дом культуры
16сельское поселение Богородицкий сельсовет04.04.2022 г.13.00Дом культуры
17сельское поселение Добринский сельсовет06.04.2022 г.10.00Дом культуры

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