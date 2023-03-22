Главы двух сельсоветов, Демшинского и Тихвинского, первыми отчитались о проделанной за год работе и озвучили планы на будущее. Люди затрагивали различные темы: отсыпка шлаком и асфальтирование сельских дорог, благоустройство, борьба с бродячими собаками, изменения в маршрутах школьных автобусов, качественное водо — и электроснабжение и многое другое.

Демшинский сельсовет. Благодарность за работу

В зале Демшинского Дома культуры — аншлаг. Ни одного свободного места. Селяне пришли на сход, чтобы вместе с властью поговорить о наболевшем, наметить перспективы развития поселения. Его глава Александр Двуреченских сообщил присутствовавшим о том, какие работы по благоустройству сельской территории были выполнены в прошлом году. В этом перечне — укладка асфальтобетонного покрытия перед старым кладбищем, устройство пешеходных дорожек на новом кладбище, благоустройство места отдыха, ликвидация двух несанкционированных свалок.

По просьбам жителей построены новые линии телефонной связи и сети Интернет в селе Демшинка, деревнях Александровка 1-я и Наливкино, капитально отремонтировано 400 метров водопровода в Демшинке, была подана заявка на капитальный ремонт крыши сельского Дома культуры по программе «Развитие и сохранение культуры Липецкой области», благоустроили кладбище.

Среди основных задач на 2023-й год докладчик обозначил асфальтирование километрового участка улицы Тихой в деревне Александровке 1-й, ремонт улицы Заозерной в селе Демшинка, устройство щебеночного основания дороги в деревне Александровке 1-й, капитальный ремонт 236 метров водопровода в с. Демшинка, перевод паевой земли из гектаров в доли для устранения ошибок при исчислении земельного налога по землям сельхозназначений.

Два обращения поступили от жителей деревни Большие Отрожки. Ольга Жигулина сообщила о том, что в районе дома № 37, где живет её мама, много бродячих собак. Они пугают детей, невозможно к дому подойти. Глава района Александр Пасынков взял вопрос под личный контроль.

Лидия Черникова выступила с благодарностью в адрес главы сельского поселения Александра Двуреченских за безукоризненное исполнение им своих должностных обязанностей. Участники схода поддержали ее слова аплодисментами.

Тихвинский сельсовет. Внимание — ремонту дорог

Глава Тихвинского сельсовета Александр Кондратов в своем докладе сделал упор на конкретные дела.

Он сообщил, что в прошлом году обновлено щебеночное покрытие улицы Цветочной в деревне Покровке, улицы Центральной деревни Большая Плавица, улицы Калинина села Боровское, улицы Садовой села Тихвинка, дороги от мехтока до бывшей нефтебазы.

Выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия улицы Калинина села Боровское протяженностью 2 километра, отсыпана щебнем улица Медовая деревни Русаново протяженностью 760 метров, улица Садовая села Тихвинка протяженностью 360 метров.

Проведен ремонт пешеходного перехода через реку Плавица с частичной заменой настила и восстановлением перил.

В течение всего 2022 года заменено 70 лампочек уличного освещения и установлено 35 новых светодиодных светильников, ликвидировано 3 несанкционированные свалки, с кладбищ вывезли 37 тонн мусора.

В парке Победы высажены цветы, отремонтирован памятники воинам-землякам и Михаилу Калинину.

В рамках догазификации к трем домовладениям был подведен природный газ. В 24 домах установлены пожарные извещатели.

В планах на 2023 год глава поселения обозначил ямочный ремонт дорог со щебеночным покрытием, отсыпку щебнем дороги в деревне Алексеевке (780) метров, обновление дорожного полотна в деревне Андреевке (500 метров), расширение кладбища в селе Боровское, строительство 46 контейнерных площадок для сбора ТКО.

В качестве проблем участники схода назвали самогоноварение, водоснабжение, низкое напряжение в уличных электрических сетях.

Руководители и представители структурных подразделений, присутствовавшие на встрече, обозначили для себя эти вопросы, как приоритетные для исполнения.

— Будем надеяться, что все задуманное нам удастся воплотить в реальность. Особо отмечу, что исполнение людских наказов для каждого главы сельсовета — в приоритете, — сказал глава муниципалитета Александр Пасынков.