С 10 августа по 30 сентября в Добринском районе проходит традиционная благотворительная акция «Семья — семье». Ее цель — сбор необходимой помощи для подготовки к новому учебному году детей из малоимущих семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в особой заботе государства.

В связи с этим просим население, организации всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей принять участие в акции.

Школьную и спортивную форму, канцелярские принадлежности, ранцы, денежные средства можно передавать в ОБУ «ЦСЗН Липецкой области» Филиал №4 по Добринскому району по адресу: п. Добринка, ул. Советская, д. 27, 1 этаж, каб. №1, тел. 2-21-07.