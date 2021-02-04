Прокурор Добринского района утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника уголовно-исполнительной инспекции, который, действуя из корыстной заинтересованности в 2017-2019 г.г., не принял мер для заведения личных дел ряда осужденных и к постановке их на учет для отбытия наказания.

В результате был нарушен принцип неотвратимости наказания за совершенное противоправное деяние, поскольку троим осужденным удалось избежать наказания.

Действия указанного лица квалифицированы по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо лишения свободы на срок до 4 лет, сообщает прокуратура Добринского района.