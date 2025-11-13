В Добринском районе – новый прокурор

В Добринской прокуратуре новое кадровое назначение. Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30 октября 2025 года на пост прокурора Добринского района назначен советник юстиции М.М. Зиборов.

Максим Михайлович Зиборов родился 19 ноября 1990 года в городе Чортков Чортковского района Тернопольской области Украинской ССР. В 2008 году окончил школу №14 города Липецка, после чего поступил в Саратовскую государственную юридическую академию. По ее окончании в 2013 году получил специальность юриста. В том же году начал службу в должности помощника прокурора Советского района города Липецка.

Далее работал в прокуратуре Чаплыгинского района, прокуратуре Липецкой области, был заместителем прокурора Добровского района. До назначения в Добринский район местом службы Максима Михайловича была прокуратура Октябрьского района города Липецка, где он служил заместителем прокурора.

Женат, воспитывает двоих сыновей.

***

«Прокуратура является одним из ключевых элементов системы защиты прав граждан. От ее работы зависит соблюдение законности в самых разных сферах жизни», — отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.