Температура воздуха постоянно в эти дни держится у отметки 30 градусов со знаком плюс. А какое же лето без купания в реке? Водоемы становятся излюбленным местом отдыха в жаркую пору.

По словам начальника отдела мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС администрации Добринского района Сергея Долматова, в нашем муниципалитете определены 7 мест массового отдыха населения у водных объектов:

Чуевский пруд в п. Добринка,

места отдыха у воды

места отдыха у воды в с. Новочеркутино (река Плавица),

в с. Пушкино (река Плавица),

в с. Демшинка (река Плавица),

в д. Ольговка Богородицкого сельского поселения (река Плавица),

в Нижней Матренке (река Байгора),

в д. Ярлуково Березнеговатского сельсовета (пруд Новый Орошаемый).

Все эти места отдыха у воды обследованы водолазами, там взяты пробы воды. Сельские главы, на чьих территориях находятся места отдыха, отправили в ГУ МЧС России по Липецкой области заявление-декларацию о присвоении нумерации этим объектам. На всех пляжах дежурят матросы-спасатели.

К тому же в Добринском районе функционируют 3 общественных спасательных поста: в Добринке, д. Ольговке и в д. Ярлуково.