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В Добринском районе жюри подвело итоги районного этапа конкурса «Учитель года-2022». В нем приняли участие 2 педагога:

Борисова Елена Сергеевна – учитель начальных классов МБОУ «Гимназия имени И.М. Макаренкова» с. Ольговка,

Комолых Людмила Викторовна – учитель начальных классов МБОУ СОШ с. Дубовое.

Учителя продемонстрировали надпредметные компетентности и умение формировать целостную картину мира на учебном занятии, поделились своим профессиональным опытом.

Победителем конкурса признали учителя начальных классов МБОУ «Гимназия имени И.М. Макаренкова» с. Ольговка Елену Сергеевну Борисову.

Теперь ей предстоит представлять район на областном этапе конкурса «Учитель года 2022».