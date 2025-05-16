В Добринском районе определяли самую финансово грамотную семью

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15 мая 2025 года в нашем районе состоялся муниципальный этап

II Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций, сообщает паблик управления финансов Добринского района в ВК.

Участие в нем приняли 11 семей Добринского муниципального района, которых ждали квизы и конкурсы, посвященные инструментам сбережений.

Победители муниципального этапа – семья Игуменовых получила право побороться за звание самой финансово грамотной семьи. 21 июня 2025 года она представит Добринский муниципальный район на региональном этапе конкурса.

По итогам мероприятия победители получили дипломы, каждая команда получила сертификаты и приятные подарки от организаторов мероприятия.

Финал Всероссийского семейного фестиваля состоится в г. Москве.

Пожелаем нашим землякам победы!

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