8 января на въезде в село Нижняя Матрёнка со стороны села Ольховка произошло ДТП с автомобилем КамАЗ. У него опрокинулась автоцистерна, в которой перевозится молочная продукция.





На место происшествия по сигналу диспетчеров ЕДДС Добринского района оперативно прибыли спасатели ОПСП №12 с. Коробовка, экипаж ГИБДД ОМВД по Добринскому району и члены ДПД сельского поселения.

Для оказания помощи ООО “Добрыня” выделило тяжёлый трактор и манипулятор. Прибыл эвакуатор.





“В результате совместной работы автоцистерна была поставлена на колеса, последствия аварии устранены. Пострадавших нет. Выражаю благодарность руководству и сотрудникам ООО “Добрыня” за оказанную помощь и неравнодушие!”, – поделился на своей странице в Инстаграм глава Нижнематренского сельсовета Вадим Батышкин.