В Добринском районе официально стартовали выборы Президента Российской Федерации. Избирательные участки открылись в 8.00 и закроются в 20.00. С самого утра появились даже очереди из желающих проголосовать.

Выборы Президента России пройдут с 15 по 17 марта. Каждый избиратель сможет в течение этого периода исполнить свой гражданский долг в любое удобное для него время.

Одним из первых отдать свой голос на выборах Президента России сегодня пришел на участок глава района Александр Пасынков:

«Как глава района и гражданин России исполнил свой гражданский долг на своем избирательном участке в районном Доме культуры. Жители Добринки понимают значимость сегодняшней избирательной кампании. Неслучайно с самого утра появились даже очереди из желающих проголосовать».

Антон Годовиков — студент Липецкого института кооперации. Для него эти выборы — первые в жизни, и подошел он к ним предельно ответственно. Специально по этому поводу приехал в Добринку, а после голосования сразу же поспешил в город на учебу.

Молодым избирателям на участках для голосования по традиции дарят небольшие сувениры.