Символическую красную ленточку при входе в отдел разрезали начальник Управления МВД России по Липецкой области Олег Латунов и начальник отдела МВД России по Добринскому району Игорь Ростовцев.

После этого генерал-майор полиции Олег Латунов совместно с руководителями ведущих подразделений областной полиции, администрации Добринского района, членами Общественного совета при районном отделе полиции и ветеранами службы осмотрели обновленное здание отдела.

Реконструкцию ОМВД России по Добринскому району начали в 2021 году. Она осуществлялась за счёт средств федерального бюджета. Тогда был заложен фундамент изолятора временного содержания и началось его строительство. Отдел прошел все этапы капитального ремонта – от замены коммуникаций до обновления мебели в каждом кабинете. Дежурная часть отдела оборудована всей необходимой для работы аппаратурой, напротив расположен просторный кабинет для приема граждан. Созданные комфортные условия для личного состава добринского отдела полиции — хорошее подспорье в напряженной работе, ведь его сотрудникам приходится проводить на службе большую часть жизни.

«Отдел соответствует всем базовым нормативам, в том числе и по степени защищенности, — обратился генерал-майор полиции Олег Латунов к личному составу, — я уверен, что такое обновление отдела поспособствуют улучшению результатов работы его сотрудников, а добринцы получат все необходимые услуги полиции».

В заключение мероприятия начальник областного Управления Олег Латунов за добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокие показатели в оперативно-служебной деятельности вручил благодарственные письма троим сотрудникам ОМВД России по Добринскому району и его начальнику – подполковнику полиции Игорю Ростовцеву.