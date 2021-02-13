Образование Общество

В Добринском районе подвели итоги первого муниципального этапа конкурса “Учитель года”

5 часов назад
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Жюри подвело итоги 1 этапа районного конкурса «Учитель года». В нем приняли участие 5 педагогов:

  • Лузанова Ольга Николаевна – учитель математики МБОУ «Гимназия имени И.М. Макаренкова» с. Ольговка,
  • Жаворонков Александр Николаевич – преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ с. Дубовое,
  • Матыцина Ирина Александровна – учитель биологии МБОУ «Лицей №1» п. Добринка,
  • Бирюкова Анастасия Викторовна – учитель математики МБОУ СШ с. Нижняя Матренка,
  • Есина Анастасия Викторовна – учитель иностранных языков МБОУ СШ п. Петровский.

На первом этапе конкурса учителя продемонстрировали надпредметные компетентности и умение формировать целостную картину мира на учебном занятии, поделились своим профессиональным опытом.

Соревнование во втором туре продолжат 3 конкурсанта:

  • Лузанова Ольга Николаевна – учитель математики МБОУ «Гимназия имени И.М. Макаренкова» с. Ольговка,
  • Есина Анастасия Викторовна – учитель иностранных языков МБОУ СШ п. Петровский,
  • Матыцина Ирина Александровна – учитель биологии МБОУ «Лицей №1» п. Добринка.

Второй этап конкурса стартует 24 февраля. Конкурсанты продемонстрируют мастер-классы продолжительностью до 20 минут.

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