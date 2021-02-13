На первом этапе конкурса учителя продемонстрировали надпредметные компетентности и умение формировать целостную картину мира на учебном занятии, поделились своим профессиональным опытом.

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