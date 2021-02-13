Жюри подвело итоги 1 этапа районного конкурса «Учитель года». В нем приняли участие 5 педагогов:
- Лузанова Ольга Николаевна – учитель математики МБОУ «Гимназия имени И.М. Макаренкова» с. Ольговка,
- Жаворонков Александр Николаевич – преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ с. Дубовое,
- Матыцина Ирина Александровна – учитель биологии МБОУ «Лицей №1» п. Добринка,
- Бирюкова Анастасия Викторовна – учитель математики МБОУ СШ с. Нижняя Матренка,
- Есина Анастасия Викторовна – учитель иностранных языков МБОУ СШ п. Петровский.
На первом этапе конкурса учителя продемонстрировали надпредметные компетентности и умение формировать целостную картину мира на учебном занятии, поделились своим профессиональным опытом.
Соревнование во втором туре продолжат 3 конкурсанта:
- Лузанова Ольга Николаевна – учитель математики МБОУ «Гимназия имени И.М. Макаренкова» с. Ольговка,
- Есина Анастасия Викторовна – учитель иностранных языков МБОУ СШ п. Петровский,
- Матыцина Ирина Александровна – учитель биологии МБОУ «Лицей №1» п. Добринка.
Второй этап конкурса стартует 24 февраля. Конкурсанты продемонстрируют мастер-классы продолжительностью до 20 минут.