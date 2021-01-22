В военном комиссариате Добринского района в эти дни активно ведется первоначальная постановка граждан 2004 г.р. на воинский учет.

На воинский учет, по данным военкома Сергея Копцева, будут поставлены 168 юношей, что немного меньше, чем годом ранее. На данный момент эту процедуру прошли 74 человека.

Ребята проходят профессионально-психологический отбор, им определяется категория годности по состоянию здоровья, с каждым будущим новобранцем беседуют индивидуально. Помимо того, сотрудники военкомата разговаривают с родителями юношей, классными руководителями, участковыми и главами сельских поселений, откуда ребята родом. По окончании парням выдается удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу.

Параллельно в военкомате ведется отбор граждан для последующего поступления в высшие военно-учебные заведения Министерства обороны.