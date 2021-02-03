В Добринском районе за счет бюджета построят 5 одноквартирных жилых домов с целью предоставления данных жилых помещений гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилье. Соответствующее постановление подписал глава муниципалитета Роман Ченцов.

2 объекта планируют построить на территории Талицкого сельсовета, куда переселят нуждающихся в переезде жителей одного из домов по улице Центральной Талицкого Чамлыка.

Еще 3 дома возведут в Пушкинском сельсовете, куда переселят граждан из Малой Отрады и Большой Отрады.

Заказчиком строительства выступает администрация Добринского муниципального района.

Каждый жилой дом должен иметь не менее 45 кв. м общей площади. Ввести в эксплуатацию построенные объекты необходимо до 1 декабря 2021 года.

Предельная стоимость каждого дома составит 1,8 млн. руб. Общий предельный объем бюджетных инвестиций на 2021 год – 9 млн. рублей.