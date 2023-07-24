Важное событие произошло в духовной жизни жителей п. Кооператор, деревни Киньшино и ближайшей округи.

Перед входом на старое кладбище в селе Сафоново появилась небольшая часовня. Она была возведена по инициативе и на средства индивидуального предпринимателя Сергея Васильевича Попова. В этом благом деле его поддержала семья и другие неравнодушные жители. Со стороны районной власти, поселковой администрации помогли с благоустройством территории, сделали основание под каркас часовни, заасфальтировали небольшую площадку перед ней.

Чин освящения провел настоятель Никольского храма с. Чамлык-Никольское протоиерей Алексей Чепрасов. На богослужение пришли два десятка местных жителей. От районной и сельской администрации передали сюда иконы, в том числе Покрова Пресвятой Богородицы, так как в Сафоново ранее была церковь, носившая такое название. В советский период она была закрыта, позже заброшена.

Благодаря меценату теперь местные жители, придя на кладбище могут в небольшой часовне помолиться об упокоении своих близких.