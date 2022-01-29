В Добринском районе приступили к плановому техосмотру самоходной техники, работающей на полях. Открывать сезон ТО в нынешнем году выпало индивидуальному предпринимателю Сергею Киньшину из села Талицкий Чамлык. Он ведет свой бизнес, выращивая зерновые и технические культуры.

Снегопад завершился три часа назад, а во дворе его производственной базы — чистота и порядок, тракторы выстроены, как по линейке. Встречающие нас механизаторы Виктор Лаврищев, Александр Васнев, Вячеслав Токарев, Алексей Насонов, Алексей Сапрыкин, Михаил Быков — в одинаковых зимних спецовках и теплых брюках. Об этом загодя позаботился Киньшин так же, как и о средствах индивидуальной защиты для каждого работающего у него.

Перед началом осмотра механизаторы по очереди предъявляют удостоверение тракториста-машиниста с открытой категорией, свидетельство о государственной регистрации самоходной машины. Также проверяется наличие медицинской аптечки, исправного огнетушителя и знака «аварийная остановка». За каждым из механизаторов закреплено по несколько единиц техники, абсолютно вся находится в подготовленном для работы в поле состоянии.

Затем — традиционная беседа с трактористами. Им напоминают про общие правила содержания и управления техникой. На столе, размещенном перед самоходными машинами, инженер-инспектор раскладывает специальные приборы: измерители суммарного люфта рулевого управления и эффективности тормозной системы, шумомер, газоанализатор.

— Вся техника, — говорит фермер Киньшин, — приобретена нами совсем недавно. Несмотря на недолгий срок ее эксплуатации, плановая проверка все же необходима.

Как сообщил главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора Липецкой области по Добринскому району Константин Григорьев, основное внимание во время подобных проверок уделяется работе тормозных систем, рулевого управления, внешних световых приборов, стеклоочистителей и стеклоомывателей. При этом не менее внимательно оценивается состояние ходовой части и двигателя.

— Если техника в порядке, — говорит механизатор Вячеслав Токарев, — на ней можно будет выполнять плановые задания. Мы трудимся в поле, начиная с весенней обработки почвы, и заканчивая уборкой сладких корнеплодов.

— Чем меньше простоев из-за поломок, — вторит ему опытный коллега Михаил Быков, — тем лучше для всех. Исправная работа трактора или комбайна напрямую отражается на успехе общего дела. И, конечно же, на нашем итоговом заработке.

По итогам техосмотра заявитель получает свидетельство о его прохождении или же при наличии каких-либо отклонений в работе самоходной машины — соответствующий акт технического осмотра.

После получения акта у собственника самоходной машины есть еще двадцать дней для устранения всех выявленных недостатков. В противном случае процедуру техосмотра трактора или другой самоходной машины придется начинать заново.

— Техосмотр в районе проходит организованно, — такую оценку дал ходу нынешней проверки глава муниципалитета Роман Ченцов, — особых нареканий к состоянию технического арсенала нет.

Квалифицированные механизаторы содержат технику в высокой технической готовности, в соответствии с требованиями ее безопасной эксплуатации. Машины и механизмы, представленные для техосмотра, соответствуют нормативам, указанным в ГОСТе. Весенние полевые работы наши аграрии встретят во всеоружии.