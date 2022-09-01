В районе продолжается ежегодная благотворительная акция «Семья — семье». В ходе ее оказывается помощь малообеспеченным и многодетным семьям, имеющим детей школьного возраста. Ранцы, спортивные костюмы, одежда и обувь — все это необходимо, чтобы собрать детей в школу.

Накануне Дня знаний в малом зале районного ДК собрали детей из малообеспеченных семей. Взрослые очень постарались, чтобы у каждого ребенка были красивые ранцы, и все, что понадобится на уроках. Вместе с социальными работниками портфели вручили глава Добринского муниципального района Александр Пасынков и представители Союза женщин Липецкой области.

— Перед первым сентября, — сказал глава муниципалитета, — мы стараемся дарить радость юным жителям нашего района. Каждый ребенок должен пойти в школу «собранным». На это и направлена акция «Семья — семье». В таких ранцах нельзя приносить плохие оценки, — с улыбкой напутствовал он ребятню, — будьте внимательными на уроках, слушайте учителей и старайтесь. Уверен, у вас все получится!

С радостными улыбками получали ранцы и портфели ребятишки. По окончании встречи для детей показали мультфильм. Довольные, со счастливыми улыбками на лицах и с портфелями за спиной, расходились будущие школяры из Дома культуры. Еще одно вручение ранцев провели в этот же день в районной администрации.

Как рассказали специалисты районного Центра социальной защиты населения, более пятидесяти портфелей, наполненные всем необходимым для учебы, уже обрели своих хозяев. Акция «Семья — семье» продолжится до 30 сентября. У всех, кто хочет проявить благотворительность и заботу о малообеспеченных детях, такая возможность еще имеется.