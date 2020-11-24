В Добринском районе продолжается акция “Сообщи, где торгуют смертью!”

УМВД России по Липецкой области в период с 19 по 30 ноября 2020 года проводит второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!».

При получении информации о лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, в полиции просят незамедлительно сообщать в ОМВД России по Добринскому району по телефону доверия 8 (47462) 2-38-56, тел. ОУР 8 (47462) 2-27-39, дежурная часть 2-14-50.

Целями акции являются привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактика их немедицинского потребления, организация работы по приему оперативной информации, консультаций и оказание квалифицированной помощи в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых.