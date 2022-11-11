Более 130 парней пройдут медицинское освидетельствование в рамках осенней призывной кампании. Всего же ряды Вооруженных сил России пополнят 27 новобранцев из Добринского района.

— Несмотря на то, — говорит военный комиссар Добринского района Сергей Копцев, — что в этом году осенний призыв был перенесен на месяц позже, задание по набору новобранцев мы выполним полностью и вовремя. Сразу же хочу успокоить родителей призывников и самих будущих солдат — срочники не будут привлекаться к участию в специальной военной операции. В основном ребята будут служить в частях и подразделениях Западного военного округа, а большая их часть попадет в «учебки». На областном сборном пункте призывники будут обеспечены вещевым и продовольственным довольствием, банковскими и персональными электронными картами.

После медкомиссии ребята собираются у кабинета военкома, где начинает работать призывная комиссия. Будущие солдаты четко докладывают ее председателю о своем прибытии, а члены призывной комиссии тщательно изучают личное дело каждого парня. По состоянию здоровья, семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам часть ребят получат отсрочки от прохождения службы. А у кого таких причин не имеется, получили на руки повестки на районный праздник День призывника.

Он прошел седьмого ноября в Добринке. Правда, не все новобранцы смогли побывать на нем. Именно в этот день начались первые отправки ребят в армию, которые будут проходить вплоть до конца декабря.

— Служба в армии, — сказал в своем обращении к призывникам глава Добринского района Александр Пасынков, — это очень важный этап в жизни любого мужчины. В армии вы встретите новых, надежных друзей. Желаю вам достойно отслужить этот год и вернуться в родной наш Добринский район, где вас очень ждут живыми и здоровыми, а также сильными и возмужавшими.

Напутствия также прозвучали от военного комиссара Сергея Копцева, протоиерея Александра Адоньева. От администрации района новобранцам вручили памятные подарки.