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Жаркие дни немного тормозят ход сладкой страды. В свеклосеющих хозяйствах стараются не держать в поле более двухдневного запаса корнеплодов.

На сегодня сахарная свекла убрана в районе на площади в 5000 гектаров. Средняя урожайность — рекордная, в эти дни добринские свекловоды на круг получают по 510 центнеров корней.

Труженики ООО «Восход» с этой площади берут по 560 центнеров ценной технической культуры. Валовой сбор сахарной свеклы достиг в районе отметки в 255 000 тонн. Сырье принимают два сахарных завода — Добринский и Грязинский.

Хорошими темпами ведется сев озимых культур. Добринские селяне заделали в почву семена на площади 18000 гектар из запланированных 23000.

Хорошо идет обмолот подсолнечника. Эта культура убрана на 3000 гектарах из 14500. В среднем наши аграрии на круг получают по 26 центнеров маслосемян. Намолочено 7800 тонн.

Соя убрана на 4500 гектарах из 14000. Средняя урожайность этой культуры — 24,5 центнера с гектара, валовой сбор бобов составил 11000 тонн.