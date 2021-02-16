В минувшие выходные в Добринский район поступила очередная партия вакцины “Спутник-V”, в этот раз – 500 доз.

Как сообщили в районной больнице, в течение двух дней, 16 и 17 февраля, привить планируют 400 человек, их уже пригласили на вакцинацию ранее. Отработаны все списки записавшихся через ЕДДС и портал Госуслуг.

Напомним, что привиться можно практически в любом отделении общеврачебной практики и поликлинике п. Добринка.

Желающим привиться против COVID-19 следует звонить по телефонам 122 или 2-19-00.