В Добринском районе продолжаются рейды по проверке печного отопления

В Добринском районе проходят совместные рейды представителей органов системы профилактики, сотрудников МЧС и соцзащиты. Под контролем семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

В середине октября начался отопительный сезон, к которому соответствующие службы Добринского района подготовились заблаговременно. Проверили исправность системы отопления в осенне-зимний период и владельцы жилых домов. Но с наступлением холодов у органов системы профилактики, наоборот, наступает «горячая» пора. Особую тревогу вызывают семьи, состоящие у них на учете. Дело в том, что во многих из них дома до сих пор отапливаются с помощью печей. А у некоторых и вовсе самодельные обогревательные приборы. Малейший перепад напряжения может привести к замыканию старенькой электропроводки и пожару. А ведь в некоторых семьях по несколько детей, в том числе несовершеннолетних…

Именно проверке исправности отопительных приборов и был посвящен очередной рейд.

В состав рейдовой группы вошли пожарный-спасатель 18 ПСЧ Александр Родионов, заведующая отделением психолого-педагогической помощи семье и детям центра социальной защиты населения по Добринскому району Наталья Гаврилова и главный специалист районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Наталия Кудрявцева.

Сегодня на учете в органах системы профилактики находятся 23 неблагополучные семьи и 13 несовершеннолетних, состоящих на учете у нас в КДН.

С начала отопительного сезона члены комиссии уже посетили многодетные семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, из Петровской, Верхнематренской, Среднематренской и Березнеговатской сельских администраций. Всего навестили 11 таких семей и 4 несовершеннолетних.

На этот раз рейд провели по территории Дуровского, Тихвинского и части Добринского поселений.

В селе Отскочное (Дуровское сельское поселение) участники рейда навестили многодетную семью с 2 несовершеннолетними.

Дом она отапливает с помощью печки. В момент визита дети находились в школе. На вопрос гостей, будет ли она газифицировать жилье, женщина категорически ответила отказом, сославшись на отсутствие денег. С хозяйкой проводят инструктаж о правилах пожарной безопасности под роспись, а сотрудник МЧС обследует печное отопление на исправность.

В Большой Плавице (Тихвинская сельская администрация) проживает семья, в которой трое несовершеннолетних детей. Они также находились на учебе в школе. Хозяин и хозяйка занимались домашними делами. Печь у них также в исправном состоянии.

В Добринке, в одной из семей в микрорайоне Прогресс, к радости членов комиссии, женщина, долгое время не работавшая, наконец-то трудоустроилась. Нас встретил ее муж. Трое детей находились в школе. Газовое оборудование в этом доме оказалось в исправном состоянии.

А вот в дом к другой добринской семье, где также трое несовершеннолетних детей, участники рейда попасть не смогли. На входной двери висел замок. Еще в феврале детей отправили в реабилитационный центр. Где находилась хозяйка, выяснить так и не удалось. Но ее посетят в ближайшее время обязательно.

Рейды по неблагополучным семьям будут продолжаться в течение всего года.

— Результаты поездок показали, — подвела итог Н.В. Кудрявцева, — что главам сельских поселений, на территории которых проживают эти семьи, необходимо обращать пристальное внимание на обстановку в них. Главам также будет направлено письмо, чтобы в течение отопительного сезона они оказывали посильную помощь таким семьям в ремонте печей, электропроводки, а также взяли их на особый контроль.