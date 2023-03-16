С 13 по 25 марта 2022 года на территории Липецкой области проводится первый этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Акция направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, организацию работы «телефонов доверия» по приему информации, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.
В рамках акции работают:
«телефон доверия» УМВД России по Липецкой области – 8 (4742) 36-91-60
Дежурная часть ОМВД России по Добринскому району: 8-47462-2-14-50
Единая диспетчерская служба: 112
ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер: 8-4742-43-00-98
ОБУ «ЦСЗН Липецкой области» филиал №4 по Добринскому району: 8-47462-2-21-07
Телефон доверия: 8-800-2000-122
По вышеуказанным номерам телефонов граждане могут сообщать о фактах противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков.