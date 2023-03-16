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С 13 по 25 марта 2022 года на территории Липецкой области проводится первый этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Акция направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, организацию работы «телефонов доверия» по приему информации, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

В рамках акции работают:

«телефон доверия» УМВД России по Липецкой области – 8 (4742) 36-91-60

Дежурная часть ОМВД России по Добринскому району: 8-47462-2-14-50

Единая диспетчерская служба: 112

ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер: 8-4742-43-00-98

ОБУ «ЦСЗН Липецкой области» филиал №4 по Добринскому району: 8-47462-2-21-07

Телефон доверия: 8-800-2000-122

По вышеуказанным номерам телефонов граждане могут сообщать о фактах противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков.