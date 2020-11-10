В Добринском районе проходит операция «Отопление»

На территории нашего района проходит операция «Отопление». Об этом редакции «ДВ» рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Грязинскому, Усманскому и Добринскому районам подполковник внутренней службы Николай Шеховцов.

– В ходе проведения рейдов, – говорит Николай Васильевич, – сотрудники администрации Добринского района совместно с представителями отдела надзорной деятельности посещают дома граждан, которые отапливаются с помощью печей и иных систем отопления, проверяют их исправность и правильность использования. В рамках надзорно-профилактической работы в жилом секторе до жителей доводится информация о мерах пожарной безопасности в осенне-зимний период.

По словам собеседника, совместная комиссия работников администрации и представителей Госпожнадзора будет проводить такие рейды по территории всех сельских поселений Добринского района вплоть до середины декабря.

На сегодня они посетили 77 домовладений, для отопления которых используются печи и другие источники обогрева жилищ. На очереди совместная проверка с представителями органов системы профилактики семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей, в домах которых есть печное отопление. Такие рейды проводятся ежегодно как в преддверии отопительного сезона, так и в ходе него, вплоть до самого его окончания.

Об актуальности проблемы говорит следующий факт: за 2019 год на территории Добринского района было зарегистрировано 8 пожаров, основной причиной которых было неисправное печное отопление. К счастью, в них обошлось без человеческих жертв. Огонь повредил только домашнее имущество. В текущем году таких случаев зарегистрировано не было. Любые пожары помогут предупредить профилактика и строгое соблюдение мер пожарной безопасности хозяевами домовладений.

Как не допустить пожаров во время отопительного сезона?

Перед началом отопительного сезона печи, котельные, теплогенераторные и калориферные установки, другие отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы.

Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5х0,7 м (на деревянном или другом полу из горючих материалов).

Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в три месяца для отопительных печей; одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия; одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

При эксплуатации печного отопления запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;перекаливать печи.

Топка печей в зданиях и сооружениях (за исключением жилых домов) должна прекращаться не менее чем за два часа до окончания работы.