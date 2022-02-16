Общество

В Добринском районе пройдут соревнования по зимней рыбалке

3 часа назад
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В субботу 19-го февраля состоятся соревнования по подлёдному лову рыбы. Место проведения – река Плавутка, в 200-х метрах от моста.
Желающие принять могут подать личные и коллективные заявки (состав команды – 3 человека).

Сбор и регистрация участников с 08:00 до 08:50. Торжественное открытие в 09:00.

Победители и призёры соревнований будут награждены ценными подарками. Также будут отмечены лучшие рыбаки в различных номинациях.

Для зрителей и участников будет работать полевая кухня.
Проезд до места рыбалки: из Добринки в направлении Грязей, перед мостом через реку Плавутка поворот налево, из Грязей – в сторону Добринки после моста через реку Плавутка поворот направо.
Справки по телефону 2-13-79.

Организатор мероприятия — администрация Добринского муниципального района.

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