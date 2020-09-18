В Добринском районе прокуратура настояла на возбуждении уголовного дела по факту заражения компьютера вирусами

В 2019 году начальник отдела по опеке и попечительству администрации Добринского района обратился в полицию с заявлением о привлечении к ответственности неизвестных лиц, которые посредством сети Интернет зашифровали электронные документы, расположенные на рабочем компьютере.

В возбуждении уголовного дела ей отказали “в связи с отсутствием события преступления”.

Процессуальное решение было мотивировано тем, что файлы на жестких дисках компьютера, зараженные вирусами, не были обнаружены. Однако следственным органом не было учтено, что вследствие несанкционированного доступа компьютерная информация была модифицирована, что делало ее непригодной для дальнейшего использования.

Указанные действия образуют состав уголовного деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

В этой связи прокуратура области отменила незаконное процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела, инициировав уголовное преследование. В настоящее время уголовное дело возбуждено. Ход расследования взят на контроль.