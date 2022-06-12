Одиннадцатый по счету межрегиональный фестиваль «Поет гармонь над Битюгом» прошел сегодня, в праздник Святой Троицы и День России, в живописном месте у реки Битюг, на Большой поляне. Сюда съехались лучшие гармонисты и ансамбли, певцы-частушечники из пяти регионов России. Задолго до начала фестиваля «концертный зал» под открытым небом стал заполняться многочисленными зрителями. Здесь был и стар, и млад — поклонники народного творчества, любящие гармонь и песню русскую.

Парад открытия стал своеобразной перекличкой талантов. На добринскую землю в этот день приехали лучшие творческие силы из Воронежа и области, Тамбова, Барнаула, Пензы, Удмуртии. Липецкую область, помимо хозяев, представили таланты из Грязинского, Липецкого, Чаплыгинского районов, городов Елец и Липецк.

Выступая на открытии фестиваля, глава администрации Добринского муниципального района Александр Пасынков отметил важную роль проводимого мероприятия в деле воспитания любви к народной культуре.

— Наша общая цель, — отметил он, — сохранение, возрождение и широкая пропаганда традиционных форм народного творчества, создание и укрепление творческих связей между любителями игры на гармони из различных регионов нашей необъятной Родины. Участникам желаю успехов, зрителям – положительных эмоций!

Перед началом гала-концерта гостям фестиваля представили троицкие обряды: завивание березки, гадание на венках, хоровод. Со сцены прозвучали традиционные наигрыши, обработки народных мелодий, оригинальные авторские сочинения, песни и частушки.

Помимо просмотра концертных номеров, все желающие получили возможность покататься на конных повозках, посетить фестивальные площадки «Гостевой двор» и «Мастеровая слобода». Люди с удовольствием фотографировались, угощались горячим шашлыком и выпечкой, для детей организовали подвижные игры на траве.

Фестивальный день получился насыщенным. Пока жюри подводило итоги, зрителей радовал мастерством фольклорный ансамбль народной песни «Вера» из города Липецк. Дипломы и призы фестиваля нашли своих обладателей.