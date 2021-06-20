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Юбилейный, десятый межрегиональный фестиваль «Поет гармонь над Битюгом» прошел в праздник Святой Троицы в живописном месте у реки Битюг, на Большой поляне.

Сюда съехались лучшие гармонисты и ансамбли, певцы-частушечники из восьми регионов России. Парад открытия стал своеобразной творческой перекличкой. Липецкую область, помимо хозяев, представили таланты из Елецкого, Грязинского, Липецкого, Лебедянского, Долгоруковского, Грязинского районов.

Выступая на открытии фестиваля, глава Добринского района Роман Ченцов отметил важную роль проводимого мероприятия в деле воспитания любви к народной культуре.

– Ведь наша общая цель, сказал он, – сохранение, возрождение и широкая пропаганда традиционных форм народного творчества, создание и укрепление творческих связей между любителями игры на гармони из различных регионов нашей необъятной Родины.

Перед началом гала-концерта зрителям представили троицкие обряды: завивание березки, гадание на венках, хоровод. Со сцены прозвучали традиционные наигрыши, обработки народных мелодий, оригинальные авторские сочинения, песни и частушки о родном крае.

Помимо просмотра концертных номеров, все желающие получили возможность покататься на конной повозке, посетить фестивальные площадки «Гостевой двор» и «Мастеровая слобода». Работали фотозоны, многочисленные торговые точки угощали людей разнообразной вкуснятиной, ребятня посещала аттракционы и резвилась на траве, играя в подвижные игры.

На церемонии награждения компетентное жюри отметило лауреатов фестиваля, вручив им дипломы и ценные подарки.