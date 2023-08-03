Аграрии из нескольких регионов на добринских полях оценили новинки селекционеров и средства по уходу за растениями.

Сильный дождь, ветер и резко понизившаяся температура не охладили желание руководителей крупных агрохолдингов, фермеров и агрономов принять участие в масштабном агросеминаре, который прошел в субботу на поле, неподалеку от села Талицкий Чамлык. На него приехали гости не только из муниципалитетов Липецкой области, но и соседних Воронежской и Тамбовской областей. Были и представители Волгоградского, Астраханского регионов, Ставропольского края. География участников говорит о сильно возросшем интересе сельхозпроизводителей к современным новинкам селекции, средствам ухода за растениями и борьбе с вредителями посевов, а также энергонасыщенной технике.

Организатором агросеминара стала фирма «Полигон Агро». Компания начала работать в Добринском районе только в этом году. Индивидуальный предприниматель из Талицкого Чамлыка Александр Жданов выделил селекционерам 30 га земли, где

разместились сотни делянок с различными сортами культур.

На церемонии открытия мероприятия всех собравшихся поприветствовал начальник отдела растениеводства, технической и инновационной политики в АПК областного управления сельского хозяйства Алексей Пичугин, а также заместитель главы Добринского района Андрей Тарасов, отметившие значимость подобных семинаров для сельхозпроизводителей.

Организаторы постарались на славу. На большой площадкеразместились новые марки сельхозтехники, палатки различных фирм, занимающихся производством удобрений, средств защиты растений. Добринские фермеры и руководители крупных агрохолдингов наряду со своими коллегами из других регионов интересовались новинками в области АПК, налаживали контакты для дальнейшего сотрудничества.

«Полигон Агро» – фирма, занимающаяся селекционной работой, испытывает различные сорта ячменя, кукурузы, сои, подсолнечника.

В ходе выезда на делянки гости могли сравнить посевы, которые были обработаны от вредителей и болезней новейшими препаратами отечественного производства. Все осмотренные культуры добринские аграрии активно используют в своем севообороте, но полученный на семинаре передовой опыт в их возделывании никогда не будет лишним. Многие новинки они взяли себе на вооружение, чтобы применить в своих хозяйствах.

Совсем скоро организаторы начнут уборку посеянных весной культур и контрольный обмолот покажет, насколько важно правильно ухаживать за растениями.