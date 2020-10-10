В Добринском районе прошла «Неделя общественной безопасности»

В период с 5 по 9 октября на территории Добринского района прошла акция «Неделя общественной безопасности». Сотрудники полиции провели лекции и беседы с учащимися лицея № 1 п. Добринка, гимназии ст. Плавица и др. Такие встречи проводятся с целью пресечения попыток вовлечения несовершеннолетних и молодёжи в беспорядки и проявления экстремистского характера.

Для учащихся Пушкинской и Дубовской школ инспекторы ПДН и участковые уполномоченные проведели тематические беседы «Как не стать жертвой преступления».

В рамках проведения акции на базе филиала гимназии с. Ольговка в с. Б. Плавица состоялось заседание круглого стола на тему «Право, семья, подросток». Старший инспектор ПДН ОМВД России по Добринскому району майор полиции Е.А. Глотова рассказала, как вырабатывать умение противостоять жизненным трудностям, каковы последствия употребления алкогольных напитков и наркотических веществ.

В ходе встречи полицейские ответили на вопросы подростков о преступности среди несовершеннолетних, о правах ребенка при жестоком с ними обращении, об ответственности за отдельные виды преступлений и правонарушений.