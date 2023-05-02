Сегодня прошло прощание с 23-летним Антоном Алисовым, бойцом ЧВК «Вагнер», который погиб во время спецоперации 22 февраля.

Антона похоронили на кладбище в селе Талицкий Чамлык. Из близких у него остались мама и братья.

Односельчане, родственники описывают погибшего, как хорошего, доброго человека. Прощание с Антоном Алисовым состоялось 2 мая в селе Талицкий Чамлык.

«Гибель нашего земляка — большая утрата для всех Добринцев. Он отдал свою жизнь в борьбе за правое дело. Искренне соболезную родным и близким павшего в бою защитника страны. Память об Антоне будет жить в сердцах земляков», — поделился на своей странице в ВК глава района Александр Пасынков.