Всех любителей активного отдыха на природе приглашают принять участие в районных соревнованиях по подледному лову (0+). Зимняя рыбалка пройдет на Разливе, в окрестностях села Чамлык-Никольское, в субботу 18-го февраля.
Как обычно, сельские поселения порадуют гостей праздника наваристой ухой, приготовленной по разным рецептам. Культурная программа станет приятным дополнением к празднику. Никаких географических и возрастных границ, рады всем!
Призы уже готовы, соревнования пройдут в личном и командном зачете. Также будут определены победители в ряде необычных номинаций.
С 9.00 — начало регистрации участников.
В 9.45 — построение и торжественное открытие чемпионата.
В 10.00 — начало ловли. Время, отведенное для добычи рыбы, — 2 часа.
Как проехать к месту рыбалки:
Добринка – Талицкий Чамлык, на главной развилке поворот на Чамлык-Никольское, 1, 5 км прямо, за Домом культуры поворот налево, на улицу Полевую, по ней ехать до водоема.