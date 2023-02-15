Всех любителей активного отдыха на природе приглашают принять участие в районных соревнованиях по подледному лову (0+). Зимняя рыбалка пройдет на Разливе, в окрестностях села Чамлык-Никольское, в субботу 18-го февраля.

Как обычно, сельские поселения порадуют гостей праздника наваристой ухой, приготовленной по разным рецептам. Культурная программа станет приятным дополнением к празднику. Никаких географических и возрастных границ, рады всем!

Призы уже готовы, соревнования пройдут в личном и командном зачете. Также будут определены победители в ряде необычных номинаций.

С 9.00 — начало регистрации участников.

В 9.45 — построение и торжественное открытие чемпионата.

В 10.00 — начало ловли. Время, отведенное для добычи рыбы, — 2 часа.

Как проехать к месту рыбалки:

Добринка – Талицкий Чамлык, на главной развилке поворот на Чамлык-Никольское, 1, 5 км прямо, за Домом культуры поворот налево, на улицу Полевую, по ней ехать до водоема.