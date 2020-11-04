В Добринском районе провели «Единую неделю ГТО»

В районе провели «Единую неделю ГТО». Она прошла в изменённом формате, что никак не отразилось на общем стремлении людей испытать свой организм на силу и выносливость.

На муниципальном этапе состоялся конкурс рисунков «Мы рисуем ГТО». В нем приняли участие все желающие без ограничения возраста и рода занятий. Итоги конкурса подведены среди 4-х возрастных групп, начиная с семилетних детей, и заканчивая взрослым населением, от 30 лет и старше. Также проявить себя могли лица с ограниченными возможностями здоровья.







Как сообщил начальник отдел молодежи, спорта и демографии администрации Добринского муниципального района Александр Чернов, любители спорта приняли участие в онлайн-эстафете ГТО. На суд жюри был представлен видеоролик, длительность которого составляет не более одной минуты.

Во всех образовательных учреждениях района прошли уроки ГТО. Вручение знаков отличия ВФСК ГТО будет проведено с соблюдением всех требований Роспотребнадзора по коронавирусу.

Руководитель муниципального Центра тестирования Владимир Одинцов отметил, что в последние месяцы немного уменьшилось количество желающих принять участие в выполнении нормативов комплекса ГТО. Причина более чем уважительная: введение ограничительных мер по распространению ОРВИ и новой коронавирусной инфекции COVID-19. Несмотря на это, за 3 квартала 2020 года 27 добринцев сумели выполнить нормативы, дающие им право на получение Золотого значка ГТО.

На сегодня в электронной базе данных зарегистрировано 7563 человека, проживающих на территории муниципалитета, которые уже прошли или им предстоит пройти испытание.

Нормативы ГТО могут выполнять граждане в возрасте от 6 до 70 лет и старше. Комплекс состоит из одиннадцати ступеней в соответствии с возрастной категорией. Прежде всего, необходимо зарегистрироваться на сайте ГТО, это нужно для того, чтобы человеку был присвоен уникальный ID-номер, позволяющий выполнять нормативы ВФСК ГТО в официальном режиме. Благодаря наличию ID номера каждый сможет записаться в муниципальный центр тестирования, находящийся по адресу: 399430, Липецкая область, п. Добринка ул. Ленинская, д.4. для выполнения нормативов ГТО.