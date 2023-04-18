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Добринский район с рабочим визитом сегодня посетили начальники региональных управлений МЧС и ГПСС Василий Разумнов и Сергей Астахов.

Цель их визита – проверка готовности муниципалитета к работе в период действия особого противопожарного режима.

Гости ознакомились с работой пожарной части №13 на станции Хворостянка. Члены добровольной пожарной команды из села Нижняя Матренка продемонстрировали практические навыки при тушении горящей травы.

В поселке Плавица посетили антирадиационное укрытие под сахарным заводом. В местном ДК прошло теоретическое занятие, в завершении которого, в преддверие Дня пожарной охраны, лучших добринских огнеборцев отметили заслуженными наградами.

Особых аплодисментов заслужили члены плавицкой добровольной пожарной дружины, первыми пришедшие на помощь людям во время недавнего пожара в многоэтажном доме.

Завершился визит Сергея Астахова и Василия Разумнова посещением добринской ПЧ-18 и районной ЕДДС, которую отремонтировали и оснастили согласно современным требованиям.