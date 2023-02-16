В ОМВД России по Добринскому району 15 февраля обратилась 30-летняя жительница г. Липецка с заявлением о краже имущества из ее загородного дома.

Заявительница сообщила о том, что в период с 10 января по 15 февраля в с. Н.Матренка неизвестные проникли в дом и совершили кражу кухонного гарнитура, кухонного стола и дивана. Ущерб потерпевшая оценила в 30 000 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлены и доставлены в отдел полиции двое неработающих местных жителей, 26 и 37 лет, один из них ранее судимый за незаконный оборот наркотиков.

Похищенную мебель подозреваемые поделили пополам и оставили себе. Похищенное у них изъято. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.