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Сегодня председатель регионального парламента с рабочей поездкой побывал в Добринском районе. Дмитрий Аверов посетил два производства и оценил развитие муниципалитета.

Первой точкой объезда стал завод растительных масел и комбикормов «Добринский». С марта прошлого года предприятие на территории района реализует инвестиционный проект по реконструкции завода по производству и грануляции комбикормов, жмыхов, переработке масличных культур для производства растительного масла.

Общий объем инвестиций в проект до 500 млн рублей.

Закуплено оборудование на 1-ую очередь производства растительного масла прессового производства. Общая мощность переработки подсолнечника составит до 400 тонн в сутки. В настоящее время осуществляется ремонт административного здания завода.

— Одна из сложностей – это поиск квалифицированных кадров. Дело в том, чтобы производить качественный конкурентный продукт необходимо выдерживать самые строгие требования, — отметил начальник производства завода «Добринский» Михаил Долматов.

Сейчас на предприятии трудятся 25 человек. Всего на заводе для местных жителей планируется создать до 120 рабочих мест.

Помимо этого, спикер облсовета Дмитрий Аверов посетил предприятие «Бетагран Липецк». Оно находится поселке Петровский Добринского района. Его возглавляет депутат облсовета Ольга Корякова.

«Бетагран Липецк» — первый российский проект, специализирующийся на получении ранних эмбрионов крупного рогатого скота как молочного, так и мясного направления.

Для этих целей построена лучшая в стране лаборатория. На предприятии трудятся 56 человек.

— Обороты производства увеличиваются, наша работа на сегодня очень востребована среди сельхозтоваропроизводителей. Мы обеспечиваем продукцией не только наш регион, но и еще 17 областей. Думаю, с задачами по импортозамещению справляемся, — рассказала депутат облсовета Ольга Корвякова.

— Сегодня посмотрели два предприятия, которые ведут активную деятельность на территории Добринского района. Несмотря на санкционное давление, наша область продолжает развиваться. Появляются новые заводы, новые рабочие места, развиваются технологии и лаборатории. На депутатский контроль возьмем организацию подготовки необходимых специалистов для нашего региона -, подытожил поездку председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов.

Также Дмитрий Аверов вручил добринцам Благодарственные письма и Почётные грамоты областного Совета депутатов за профессионализм и добросовестный труд.